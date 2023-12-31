الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عيسى زيدان: العمل بالمتحف الكبير قارب على الانتهاء.. وهو هدية مصر للعالم

عيسى زيدان المدير
عيسى زيدان المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار للمتحف المصرى

قال عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، إن المتحف أصبح واقعًا على أرض الواقع وتم عمل تشغيل تجريبي للبهو العظيم والدرج العظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يوجد عددًا من الجنسيات الكبرى العربية والأجنبية زارت المتحف، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة بالمتحف ويتم بذل مجهود كبير جدًا. 

وأشار إلى أن عمليات الترميم ونقل الآثار انتهت بنسبة 80% وقاعة الملك توت عنخ آمون لم يتبقى سوى قطع صغيرة جدًا وتكون قد اكتملت، مؤكدًا أنه لولا الدعم من الرئيس السيسي ماكنا وصلنا لما وصلنا اليه بالمتحف الآن.

انتهاء العمل بنسبة 98% من قاعات العرض الرئيسية

وتابع، أن قاعات العرض الرئيسية خلال أيام بسيطة سيتم الانتهاء من وضع جميع الآثار في أماكنها العمل بنسبة 98% قارب على الانتهاء وهو هدية مصر للعالم. 

عيسى زيدان المتحف المصري الكبير الانتهاء هدية مصر للعالم قاعات العرض الرئيسية

مواد متعلقة

كنوز مصر القديمة تستقطب الحشود فى المتحف الكبير

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصرى الكبير لمتابعة تطورات الأعمال

للترويج له.. "التنشيط السياحى" تدعو ممثلى الشركات لزيارة المتحف المصرى الكبير

عالم المصريات اليابانى: المتحف المصرى الكبير يعتبر أكبر صرح ثقافى حضارى فى العالم

الدرج العظيم.. عرض تاريخي خاص داخل المتحف المصرى الكبير يبدأ في ديسمبر

المتحف الكبير يوفر رحلة تمتد لـ3400 عام رفقة "توت عنخ آمون"

المتحف القومى للحضارة المصرية يشهد حوارًا مفتوحًا تحت عنوان "الفن والحضارة مع الفنان الكبير حسين فهمى"

الأكثر قراءة

عاجل.. ما بعد «إعلان السلع الاستراتيجية».. الدولة على الأرض لحصار ارتفاع الأسعار ودعم المواطن

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

أمام والدها.. دجال يمارس الرذيلة مع فتاة إرضاءً للجن في الجيزة

الاحتلال الإسرائيلى يسرح 5 ألوية قتالية تعمل فى غزة

قرار جديد من النيابة في اتهام غادة والي بسرقة لوحات فنان روسي

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة