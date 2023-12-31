عيسى زيدان: العمل بالمتحف الكبير قارب على الانتهاء.. وهو هدية مصر للعالم

قال عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، إن المتحف أصبح واقعًا على أرض الواقع وتم عمل تشغيل تجريبي للبهو العظيم والدرج العظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يوجد عددًا من الجنسيات الكبرى العربية والأجنبية زارت المتحف، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة بالمتحف ويتم بذل مجهود كبير جدًا.

وأشار إلى أن عمليات الترميم ونقل الآثار انتهت بنسبة 80% وقاعة الملك توت عنخ آمون لم يتبقى سوى قطع صغيرة جدًا وتكون قد اكتملت، مؤكدًا أنه لولا الدعم من الرئيس السيسي ماكنا وصلنا لما وصلنا اليه بالمتحف الآن.

انتهاء العمل بنسبة 98% من قاعات العرض الرئيسية

وتابع، أن قاعات العرض الرئيسية خلال أيام بسيطة سيتم الانتهاء من وضع جميع الآثار في أماكنها العمل بنسبة 98% قارب على الانتهاء وهو هدية مصر للعالم.