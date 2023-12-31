تعرف على مواعيد معرضى الدوحة والرباط الدوليين للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن إقامة معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين في الفترة من 9 إلى 18 مايو 2024، وأنه من المقر بدء التسجيل في المعرض يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 من خلال الموقع الإلكتروني.

وأشار الاتحاد فى بيان صحفي، إلى أنه تم تقديم موعد الدورة المقبلة لتفادي فترة نهاية العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية ومراعاة لوجود زيارات لطلاب المدارس والجامعات أثناء فترة المعرض وتواجد أهل الدوحة قبل خروجهم للإجازات الصيفية.

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

على جانب آخر، أعلن اتحاد الناشرين موعد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في الفترة من 9 إلى 19 مايو 2024، حيث تم التواصل مع إدارتي المعرضين بشأن تعديل المواعيد لتداخلهم في الفترة ذاتها، وبناءً على التواصل معهم تم الإفادة بأنه بعد دراسة دقيقة من جانب إدارة المعرض للأجندة الوطنية للفعاليات الثقافية، وجد بأن الفترة المختارة هي الأنسب من الناحية التنظيمية والأكثر ملائمة لانتظارات العارضين باعتبارها فترة تتفادى فترة الامتحانات التي يشهدها الشهر الموالي، وتغطي الأسبوع الثاني من شهر مايو بما نتوقعه ذا أثر إيجابي على المشتريات التي يقوم بها زوار المعرض، فضلًا عن أن فضاء تنظيم المعرض لا يكون متوفرًا في الفترة التي تلي المعرض.

"الناشرين العرب" يمد فترة الترشح لجائزة افضل ناشر عربي

فى الوقت نفسه، أعلن اتحاد الناشرين العرب تمديد فترة استقبال طلبات الترشح الخاصة بالدورة الثالثة لجائزة أفضل ناشر عربي، ضمن الجوائز التي يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون بين اتحاد الناشرين العرب والهيئة المصرية العامة للكتاب ليتسنى لهم المشاركة بالإصدارات الجديدة التي ستصدر في بداية العام، لمدة أسبوع وسيتم استقبال الطلبات حتى يوم الإثنين الموافق 8 يناير المقبل على أن ترشح طلبات الترشح على الايميل[email protected].