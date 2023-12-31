موعد طرح مسلسل حالة خاصة عبر منصة واتش إت الرقمية

تعرض منصة واتش إت الرقمية الأيام المقبلة مسلسل جديد بعنوان “حالة خاصة” والذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل والفنان طه الدسوقي.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية في يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يناير على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.

وطرحت منصة واتش إت الأيام الماضية البوسترات الدعائية لكافة أبطال مسلسل حالة خاصة بالإضافة إلى الإعلان الدعائي للمسلسل والذي حقق ردود أفعال قوية منذ طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أسعار الاشتراك في منصة Watch It

تختلف أسعار باقات Watch It وفق الاشتراك السنوي أو الشهري، وتأتي كما يلي:

اشتراك سنوي لـ1 شاشة بـ100 جنيه بدلًا من 600 جنيه.

اشتراك سنوي لـ2 شاشة بـ200 جنيه بدلًا من 960 جنيهًا.

اشتراك سنوي لـ3 شاشات بـ300 جنيه بدلًا من 1320 جنيهًا.

اشتراك شهري لـ1 شاشة بـ14.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ2 شاشة بـ24.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ3 شاشة بـ39.99 جنيه.

قصة وأحداث مسلسل حالة خاصة

ويضم مسلسل حالة خاصة 10 حلقات فقط وهي من تأليف مهاب طارق وتدور أحداثه في إطار من الإثارة الإجتماعية حول مكتب محاماه يتولى الدفاع عن قضايا مختلفة وتتوالى الأحداث.

وتجسد النجمة غادة عادل شخصية تدعى أماني النجار وتمتلك مكتب محاماه شهير ويعمل لديها معظم أبطال العمل من بينهم الفنان طه دسوقي الذي يجسد دور محامي يدعي “نديم” وهو محامي مبتدئ ومتدرب ويواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته بالإضافة إلى الفنان حسن أبو الروس الذي يجسد دور محامي يدعى “عز” ويعمل في نفس مكتب المحاماه.

أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يشارك في بطولته بجانب النجمة غادة عادل والفنان طه دسوقي كل من الفنان أحمد طارق، والفنان حسن أبو الروس، والفنانة هاجر السراج، والفنان أحمد الأزعر، والفنانة وئام مجدي، والفنان على السبع، والفنان نبيل علي ماهر، والفنان لينا إيهاب.

بالإضافة إلى كل من الطفل آدم وهدان، والطفل آدم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.