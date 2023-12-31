بصورة عائلية.. هل عاد تامر حسنى لطليقته بسمة بوسيل؟

أثار الفنان تامر حسني الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة له برفقة أسرته وطليقته الفنانة بسمة بوسيل، خاصة أنه يحتضنها.

وشارك “تامر” الصورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وأنتو طيبين، ويا رب سنة أفضل على الجميع وكل أمتنا العربية”.

وانهالت التعليقات على الصورة التي أثارت فضول الجمهور بحقيقة عودة الفنان تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل، أم أنها مجرد صورة برفقة أسرته.

كانت بسمة بوسيل، أعلنت في شهر أبريل الماضي انفصالها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب”.

وحرص الفنان تامر حسني على الرد على خبر انفصاله من بسمة بوسيل، قائلًا: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب و لأخ والسند الصديق، وفي حفظ الله”.