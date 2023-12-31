الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بصورة عائلية.. هل عاد تامر حسنى لطليقته بسمة بوسيل؟

تامر حسني وعائلته
تامر حسني وعائلته

أثار الفنان تامر حسني الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة له برفقة أسرته وطليقته الفنانة بسمة بوسيل، خاصة أنه يحتضنها.

وشارك “تامر” الصورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وأنتو طيبين، ويا رب سنة أفضل على الجميع وكل أمتنا العربية”.

وانهالت التعليقات على الصورة التي أثارت فضول الجمهور بحقيقة عودة الفنان تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل، أم أنها مجرد صورة برفقة أسرته.

كانت بسمة بوسيل، أعلنت في شهر أبريل الماضي انفصالها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب”.

وحرص الفنان تامر حسني على الرد على خبر انفصاله من بسمة بوسيل، قائلًا: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب و لأخ والسند الصديق، وفي حفظ الله”.

تامر حسني بسمة بوسيل يحتضنها السوشيال ميديا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

مليون مشاهدة.. بهاء سلطان ينضم لتريندات يوتيوب بـ "قبل ما أمشي"

"نشكر ربنا على اللى فات".. هانى رمزى يهنئ جمهوره بمناسبة العام الجديد

أصالة عن 2024: بدعي ربي تكون فيها بداية عدالة لكلّ الموجوعين

بهاء سلطان وأحمد سعد يتصدران تريند يوتيوب بـ"كله فالصو"

العرض قريبا.. طرح البرومو الرسمي للجزء الثاني من "وبينا ميعاد"

هيفاء وهبى تبدأ تصوير فيلمها الجديد “أرض جهنم” بالمقطم

حفل رأس السنة الجديدة مع سعد رمضان فى أربيل "Sold Out "

ألبوم عمرو دياب 2024 الأعلى استماعا في الوطن العربي

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة