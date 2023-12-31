الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: محطة الصرف الصحي "منشية الحرية" بالبحيرة مشروع يخدم 170 ألف مواطن

محطة الصرف الصحي
محطة الصرف الصحي

قال المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إن محطة معالجة الصرف الصحي بـ"منشية الحرية" من المشروعات التي تخدم 170 ألف نسمة بالبحيرة.

وأشار "سعيد"، خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز" أن المشروع الجديد، تكلف 400 مليون جنية، حيث أنها تخدم 7 قري بمحافظة البحيرة، فهي من المشروعات الهامة والحيوية بالمحافظة.

وأضاف، أن محطة معالجة الصرف الصحي بـ"منشية الحرية"، بها 330 محطة معالجة كما أن طاقتها التصميمية 30ألف متر مكعب، مؤكدًا أن على مدار السنوات السابقة، شهدت محافظة البحيرة عدد من المشروعات الخاصة بشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي.

ونوّه أن المشكلات الخاصة بطفح "المجاري" شبه أنتهت في الكثير من القري بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من محطات رفع للصرف الصحي، التي ساعدت في تقليص حجم المشكلات الخاصة بالصرف الصحي بالمحافظة.

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