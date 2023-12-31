إكسترا نيوز: مكتبة مصر العامة منارة ثقافية جديدة للعلم والمعرفة بجنوب الصعيد

قال أحمد الأفيوني مراسل قناة إكسترا نيوز، إن مكتبة مصر العامة بقنا هي منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة بصعيد مصر، خاصة في دول الجنوب.

وأضاف مراسل إكسترا نيوز أن مكتبة مصر العامة بقنا صُممت على غرار تصميم مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن محافظة قنا حظيت بالعديد من المشروعات الهامة والمفيدة لسكان صعيد مصر.

ونوه بأن مكتبة مصر العامة أُنشئت على مساحة 4400 متر مربع، تضم أكثر من 25 ألف كتاب في كل المجالات، ومن المقرر أن تصل الكتب فيها إلى 50 ألف كتاب في الشهور المقبلة.

وأكد أن المكتبة أسهمت في توفير الكثير من المواد البحثية التي ساعدت الكثير من الباحثين في أبحاثهم العلمية، كما وفرت الكثير من العناء والجهد الذي كان يتطلب الذهاب للمكتبات العامة في المحافظات الأخرى.