الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. ليفربول يقطع إعارة فابيو كارفاليو من لايبزيج

فابيو كارفاليو
فابيو كارفاليو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، قطع إعارة لاعبه البرتغالي فابيو كارفاليو من نادي لايبزيج الألماني.

وكان ليفربول قد أعلن الصيف الماضي، إعارة كارفاليو إلى لايبزيج حتى نهاية الموسم الحالي 2023/2024.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله عودة كارفاليو إلى الفريق، بعد أن أمضى النصف الأول من الموسم مع فريق لايبزيج.

ويأتي ذلك بسبب قلة مشاركات اللاعب البرتغالي مع النادي الألماني، ليقرر ليفربول قطع إعارته.

وشارك كارفاليو مع لايبزيج في 15 مباراة في مختلف المسابقات، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وكان كارفاليو قد انضم إلى ليفربول صيف عام 2022 قادمًا من فولهام، وشارك في 21 مباراة تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 3 أهداف.

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