الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالقوة الضاربة.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري البور سعيدي بدوري نايل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قرر إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، استدعاء 22 لاعبا في قائمة الدراويش، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، في مسابقة دوري نايل.

 

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بدربي القناة 

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء غدا الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وشهدت قائمة الدراويش لدربي القناة، تواجد ثنائي هجوم الإسماعيلي، باسم مرسي والمحترف ياو أنور.

 

وجاءت اختيارات إيهاب جلال لمباراة المصري على النحو التالي:

أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد، ومحمد هاشم ومحمد عمار، وحمدي النقاز ومحمد نصر، ومحمد دسوقي وأحمد محسن، وعصام صبحي وعماد حمدي، ومحمد بيومي ومحمد حسن، وصالح جمعة ومروان حمدي، ونادر فرج ومحمود الشبراوي، وعمر الساعي وكريم عرفات، وعبدالرحمن مجدي وياو أنور، وحازم مرسي وباسم مرسي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بدربي القناة

تنقل دربي القناة في ختام الجولة الحادية عشر، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل 

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين فقط وتعادل يتم و6 هزائم.

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