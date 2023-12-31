الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقا لا مثيل لها" في حرب غزة

نتنياهو
نتنياهو

زعم رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل أظهرت "أخلاقا" لا مثيل لها في حرب غزة ورفض اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في الأراضي الفلسطينية.

وجاء تعليق نتنياهو بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى يوم الجمعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال، لما وصفته "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء في تل أبيب: "سنواصل حربنا الدفاعية، التي لا نظير لها في العدالة والأخلاق"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "لا، جنوب أفريقيا، لسنا نحن من جئنا لارتكاب إبادة جماعية، بل حماس. سوف تقتلنا جميعًا إذا استطاعت. وفي المقابل، فإن الجيش الإسرائيلي يتصرف بشكل أخلاقي قدر الإمكان".

وأشار نتنياهو إلى موافقة حكومته على إنشاء ممر بحري لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

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"العدل الدولية": جنوب إفريقيا قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بسبب إبادة سكان غزة

وكشفت المحكمة الدولية، في بيان الجمعة، عن أن جنوب إفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى إليها تتهم فيها الكيان الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل الكيان الإسرائيلي، القصف الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ86 للعدوان، وسط كارثة إنسانية متفاقمة رغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي ومطالبتها بضرورة وقف إطلاق النار من أجل إدخال المساعدات الإغاثية التي يتعمد الكيان تقييدها في وقت يتصاعد فيه احتمال حدوث مجاعة، أكثر من أي وقت مضى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 21672 شهيدًا والإصابات إلى 56165 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، 70 بالمائة منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة داخل القطاع.

نتنياهو إسرائيل جنوب أفريقيا حرب غزة إبادة جماعية محكمة العدل الدولية

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