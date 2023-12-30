سفير فلسطين لدى بريطانيا يشيد بقرار جنوب إفريقيا رفع قضية ضد "إسرائيل"

أشاد سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، بقرار جنوب إفريقيا رفع قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية اتهمت فيها دولة الاحتلال بتنفيذ أعمال "إبادة جماعية" في غزة.

وكتب زملط، في تغريدة له عبر موقع إكس اليوم السبت، “ويأتي قرار جنوب إفريقيا في الوقت الذي تسببت فيه الغارات الإسرائيلية في مقتل أكثر من 21500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الأول”.

وفي نوفمبر حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة من أن "الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين تشير إلى إبادة جماعية وشيكة".

وقد أعلن الجناح المسلح لجبهة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، مقتل جندي إسرائيلي كان يحتجزه في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق الجارديان البريطانية.

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، مع استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية شمال مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مأذنة جامع البلدة القديمة في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربية، ومدفعيته مخيم البريج.

وأضافت أن قصفا مدفعيا متواصلا على مناطق شمال قطاع غزة، وشرقي المحافظة الوسطى خصوصا مخيمات البريج والنصيرات، ومدينة خان يونس جنوبا، حيث الكثافة السكانية العالية من اللاجئين والنازحين من أهل القطاع.

واستشهد 4 مواطنين، إثر قصف عنيف على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.