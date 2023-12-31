الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة يلقى محاضرة فى جامعة المستقبل حول دور البورصة فى تنمية الاقتصاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، اليوم الخميس، جامعةَ المستقبل (Future University) بدعوة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 

وكان في استقباله الأستاذ الدكتور عباده سرحان - رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة سلوى ثابت - عميدة الكلية، وبحث الجانبان سبل التعاون بين المؤسستين تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بينهما.

نشأة البورصة وطبيعة عملها ودورها الحيوى فى الاقتصاد

وفي هذا الإطار، ألقى الشيخ محاضرة استعرض فيها نشأة البورصة وطبيعة عملها ودورها الحيوي في الاقتصاد، وكذلك دورها في تشجيع استثمارات الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، وأوضح جهود البورصة في العمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.

وقال الشيخ: يعتبر تعريف الشباب بالمبادئ الأساسية للاستثمار والبورصة وكذلك بمفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار والاستثمار التراكمي عاملا مهما في إعدادهم للتعامل مع متطلبات العصر. وأكد على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية في هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما وتفضيلا لدى الشباب.

وصرح الشيخ: نبذل جهودا كبيرة للعمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن البورصة، ونعتمد على الأجيال الجديدة في هذا الصدد. وأضاف: الدور الرئيسي للبورصة هو أنها منصة للتمويل بالنسبة للشركات المقيدة، ومنصة للاستثمار بالنسبة للمتداولين ومنهم الشباب.

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