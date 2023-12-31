الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود علاء يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك

محمود علاء
محمود علاء

تماثل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في أنكل القدم، وانتظم في تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

وأنهى محمود علاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وشارك المدافع في كل الفقرات البدنية والفنية خلال مران الفريق اليوم.

كانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، وكان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض على هامش مران، اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح المدير الفني للزمالك لـ"دونجا"  أهمية دوره مع الفريق، وطالبه بضرورة التركيز مع الأبيض، وعدم تشتيت ذهنه في حاجة الفريق لمجهوداته، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية.

كانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء اللاعبين لـ"قناع تدريبي خاص بالتنفس".

وقام علاء رجب، مخطط الأحمال البدنية، بتجهيز "القناع التدريبي" من أجل زيادة قوة التحمل والتقليل من ضخ الأكسجين في الجسد، وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لفترة مطولة وهم يرتدون "القناع التدريبي".

ويسعى الجهاز الفني والطبي لارتداء القناع التدريبي لتجهيز وإعداد اللاعبين لخوض المباريات التي تقام خارج مصر خاصة في البلاد الإفريقية في ظل اختلاف حالة المناخ والطقس خارج البلاد.

الزمالك محمود علاء مباراة الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري

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