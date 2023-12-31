الإصابة تطارد شيكابالا والجهاز الطبى يضع برنامجًا تأهيليًا له

خاض محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وأدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وفضل الجهاز الطبي عدم مشاركة قائد الفريق في التدريبات الجماعية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" على هامش مران اليوم

وعقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض، على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح المدير الفني للزمالك لـ"دونجا" أهمية دوره مع الفريق، وطالبه بضرورة التركيز مع الأبيض وعدم تشتيت ذهنه في حاجة الفريق لمجهوداته، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء اللاعبين "قناعًا تدريبيًا خاصًا بالتنفس".

وقام علاء رجب، مخطط الأحمال البدنية، بتجهيز "القناع التدريبي" من أجل زيادة قوة التحمل والتقليل من ضخ الأكسجين في الجسد، وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لفترة مطولة، وهم يرتدون "القناع التدريبي".

ويسعى الجهاز الفني والطبي من ارتداء القناع التدريبي لتجهيز وإعداد اللاعبين لخوض المباريات التي تقام خارج مصر، خاصة في البلاد الإفريقية في ظل اختلاف حالة المناخ والطقس خارج البلاد.