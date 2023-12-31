إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالسلام للمحاكمة

أحالت نيابة السلام، اليوم، المتهمين بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم لمحكمة الجنح.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفا بارتكاب (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتان المستولى عليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.