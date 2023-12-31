الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مي عمر تنتهي من تصوير "الغربان" خلال أيام.. وتنتظر عرض "بضع ساعات في يوم ما"

مي عمر
مي عمر

تواصل النجمة مي عمر تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد “الغربان” بطولة عمر سعد.

وأوشكت مي عمر على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالعمل، حيث يتبقى لها 5 أيام فقط وتنتهي من تصوير الفيلم بالكامل والذي يعد أولى تجاربها في الأعمال التاريخية.

وتظهر مي عمر خلال الفيلم بشخصية أهارا قائدة جيوش الغربان، أما عمرو سعد فيجسد شخصية إمام بلزاك.

وقال مصدر من داخل العمل في تصريحات لـ"الدستور" ان الشركة المنتجة للفيلم قررت عرضه بشكل مبدئي في موسم صيف 2024.

قصة فيلم الغربان 

الغربان يدور في إطار تاريخي أكشن من إخراج ياسين حسن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2024.

أبطال فيلم الغربان 

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن. 

في سياق متصل تنتظر مي عمر  طرح فيلمها الجديد "بضع ساعات في يوم ما" فى دور العرض السينمائي يوم 18 يناير المقبل، والفيلم مأخوذ عن رواية لمؤلفه محمد صادق، صدرت عام 2012 بنفس الاسم، وتدور أحداث الفيلم حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.

ويرصد خلال الأحداث مجموعة تفاصيل لحياة الشباب في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية.

أبطال فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

يشارك فى بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» نخبة كبيرة من النجوم منهم هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، وأحمد السعدني، ومايان السيد، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وأسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

على جانب آخر احتفلت النجمة مي عمر باختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم للسنة الثانية على التوالي. 

ونشرت مي عمر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقالت معلقة  : سعيدة جدا بفوزي في مسابقه أجمل ١٠٠ وجه في العالم للعام التاني علي التوالي وتحقيق مركز متقدم وأن أكون أول مصريه والوحيدة اللي تكسب في المسابقة وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمه علي نجوم عالمين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري والعربي. 

وتشارك مي عمر في موسم رمضان المقبل بمسلسل “نعمة الافوكاتو” المكون من 15 حلقة حيث يعد أولى الأعمال الجاهزة للعرض بعد أن انتهى فريق عمله من تصويره منذ فترة والمسلسل من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وإخراج محمد سامى.

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