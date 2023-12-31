وزير العمل يلتقى المُلحقين العُماليين الجُدد.. ويؤكد حرص "الجمهورية الجديدة" على حماية ورعاية عُمالها

التقى حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"، المُلحقين العماليين الجدد، وعددهم 13 مُلحقا عُماليا، والمُقرر استلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية وأوروبية، هي: السعودية "جدة والرياض"، والأردن، والإمارات، والكويت، والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك "المكاتب"، وذلك بعد أن انتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين.

وأكد "الوزير" أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، وذلك ضمن ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوهًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن "الوزارة" بصدد إطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل.

الرعاية والحماية للعمال

واستمع "الوزير" إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد، بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية والحماية لعمالنا في الخارج.

حضر اللقاء من قيادات "الوزارة": اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ود.مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة لمكاتب التمثيل العمالي.

كان حسن شحاتة وزير العمل، قد التقى اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2020"، لبحث آخر التطورات بشأن إطلاق"المشروع" خلال أيام، بمشاركة "القطاع الخاص"، حيث تضم اللجنة بجانب الإدارات المُختصة بالوزارة، وممثلي مراكز التدريب الخاصة، ممثلين عن وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة.