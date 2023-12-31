الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المشروع" يُنفذ بمشاركة "القطاع الخاص" لتنمية مهارات الشباب على "سوق العمل"

وزير العمل
وزير العمل

إلتقى حسن شحاتة وزير العمل،اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2020"، لبحث أخر التطورات بشأن إطلاق"المشروع" خلال أيام، بمشاركة "القطاع الخاص"، حيث تضم اللجنة بجانب الإدارات المُختصة بالوزارة،وممثلي مراكز التدريب الخاصة،ممثلين عن وزارات التعليم العالي،والتربية والتعليم،والتعليم الفني،ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة.

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وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد يهدف "المشروع" إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات "السوق"، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على المهن المُستقبلية،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل..وإستمع "الوزير" من ممثلي "الوزارات"،إلى  رؤيتهم حول "المشروع"،وطُرق التعاون،موضحًا أن الحكومة تعمل في إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب خاصة مع التحديات الجديدة التي تواجه سوق العمل.

تطوير الأعمال والمشروعات

وجاء في البيان أن الدكتور شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة، الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع "مهني 2030"، إستعرض تفاصيل "المشروع"،ومن حيث الأهداف، وطرق التنفيذ، موضحًا أن المشروع  يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك في بناء الجمهورية الجديدة،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج،موضحًا أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار،وأن يكون حاصلًا على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".

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حضر اللقاء من وزارة العمل: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة،  ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو المكتب الفني للوزير...كما حضر اللقاء من الوزارات المختصة بهذا الملف: مهندسة مرفت  معوض من مصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة والتجارة، ود. جيهان عبد العزيز ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعبدالله حسين استشاري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والربط بسوق العمل.

المشروع القطاع الخاص سوق العمل مهارات الشباب التعليم العالي الصناعة والتجارة

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