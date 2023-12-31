محافظ الجيزة: توقيع الكشف الطبى وصرف أدوية بالمجان لعدد 1435 مواطنًا

نظمت محافظة الجيزة قافلة طبية شاملة، بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية بهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر، بمقر مدرسة درويش الوراقي.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن القافلة الطبية تأتى ضمن سعي المحافظة نحو تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بالمراكز والقرى والمناطق التي بحاجة إلى تدعيم الخدمات الطبية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج القافلة الطبية التى تمت على مدار يوم، وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 1435 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في تخصصات "العظام والجلدية والباطنة والأسنان والأطفال"، وإجراء تحاليل هيموجلوبين وسكر، بالإضافة إلى أنه تم عقد ندوات توعوية لأهالي قرية بهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى توزيع شنط النظافة الشخصية.

وأكد محافظ الجيزة تنظيم العديد من القوافل العلاجية الشاملة خلال العام الجديد بالعديد من القرى والوحدات المحلية، موضحًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.