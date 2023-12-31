الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قضيتيِّ تهريب دولارات وألعاب نارية.. و1795 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ألعاب نارية
ألعاب نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتيِّ تهريب دولارات وألعاب نارية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1795) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (318) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضتيِّ تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة الداخلية الجريمة بشتى صورها جرائم التهريب السيطرة الأمنية لقطاع أمن المنافذ

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