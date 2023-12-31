الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 12 متهمًا بسرقة المساكن والمحال والهواتف بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

قام  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بضبط 12 لصا لارتكابهم جرائم سرقات المساكن والمحال والهواتف فى الجيزة وأكتوبر والوراق.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع  مديرية أمن الجيزة تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" ولأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق".. وبحوزتهم (بعض الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.

كما تم ضبط (3 أشخاص "أحدهم مندوب مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحمولة) لقيامهم بسرقة 9 هواتف محمول من داخل الشركة محل عمل أحد المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين سيئى النية (مالكا محلين هواتف محمول) وكذا مبالغ مالية حصيلة بيع المسروقات.

كما تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية " لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية".. وبحوزة إثنين منهم (فرد محلى وطلقتين).

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بدوائر (قسمى شرطة "أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم) وأرشدوا عن المسروقات (12 دراجة نارية).

وضبط (سمكرى سيارات "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل معمل تحاليل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى واقعة السرقة).

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سىء النية" (مالك محل أجهزة كهربائية مُستعملة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) تم ضبطه.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فـى مجال سرقات الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام مُستخدمًا دراجة نارية متخذًا من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 وبمواجهته إعترف بارتكابه 7 وقائع بدائرة القسم (3 هواتف محمول – 4 حقائب بداخلهم مبالغ مالية)، وقرر بإنفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، وأرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه، والدراجة النارية المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية الجيزة وأكتوبر والوراق تشكيل عصابي

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