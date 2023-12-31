الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواعيد إغلاق الترع الرئيسية والفرعية خلال السدة الشتوية بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، عن تحديد مواعيد إغلاق عدد من الترع الرئيسية والفرعية بمراكز وقرى المحافظة خلال السدة الشتوية، ابتداءً من غروب يوم ٢٠٢٣/١٢/٢٤ يتم العمل بالمناوبات الثلاثية للترع والفروع بدائرة الإدارة العامة لري شرق المنيا لتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهير والأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجاري المائية، وهو ما يمثل ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الري للارتقاء بمنظومة الري، وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه، طبقًا للمواعيد المقررة لكل ترعة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تحديد مواعيد السدة الشتوية بمدينة المنيا، حيث أصدرت الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا القرار رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إدارة نظم وتوزيع المياه خلال فترة أقل الاحتياجات للسنة المائية ٢٠٢٣– ٢٠٢٤.

ونص قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا، على أنه سيتم قفل فم ترعة الابراهيمية بديروط من غروب 5 يناير من عام 2024 إلى 20 يناير  2024ميلادية  لمدة خمسة عشرة يومًا، وقفل ترع الساحلية والديروطية والبدرمان والدلجاوي قفلًا تامًا من غروب 5 يناير 2024 إلى 20 يناير 2024 ميلادية لمدة خمسة عشر يومًا، وقفل فم البحر اليوسفي بديروط من غروب 5 يناير  2024 إلى 20 يناير  2024 ميلادية لمدة 15 يومًا.

كما يتم إعطاء رية عامة لمدة 7 أيام في جميع الترع قبل القفل التدريجي وكذلك إعطاء رية عامة لمدة 7 أيام في جميع الترع بعد الفتح التدريجي يتم بعدها الاستمرار في تطبيق المناوبات طبقًا للبرنامج المعد بهذا الشأن، لافتًا إلى تشكيل مجموعات عمل تعمل على مدار 24 ساعة للاطمئنان على الملاحة النيلية وعدم حدوث معوقات في مجرى نهر النيل.

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المنيا إغلاق الترع الرئيسية والفرعية السدة الشتوية ري شرق المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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