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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ري شرق المنيا» تواصل تأهيل وتبطين 8 ترع بالمحافظة

الأحد 17/يناير/2021 - 09:56 م
الري
الري
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الإدارة العامة لري شرق المنيا مواصلة الإدارات العامة بالمحافظة في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والفروع، حيث يتم حاليا تأهيل وتبطين 8 ترع بالمحافظة.

وقال المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الاستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منه.

وأضاف وكيل وزارة الري، أن الترع التي يقوم ري شرق المنيا بأعمال تأهيلها وتبطينها هي عملية تأهيل فرع الديروطية الأيسر وترعة أبوعيسى المرحلة الأولى وترعة أبوعيسى المرحلة الثانية وترعة أبوحسيبة المرحلة الأولى وعملية تأهيل الدبة السوداء ونواي الديروطية الأيسر وتأهيل ترعة الدسوت.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قام اليوم، يرافقه السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، وبحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، بتفقد أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز أبوقرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه لتأهيل طول 3.625 كم من الترع وتطوير 22 مسقى تخدم زمام حوالي 1500 فدان.
«ري شرق المنيا» تواصل تأهيل وتبطين 8 ترع بالمحافظة
«ري شرق المنيا» تواصل تأهيل وتبطين 8 ترع بالمحافظة
«ري شرق المنيا» تواصل تأهيل وتبطين 8 ترع بالمحافظة
«ري شرق المنيا» تواصل تأهيل وتبطين 8 ترع بالمحافظة

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