"الداخلية": استخراج 11462 بطاقة رقم قومي في قوافل متنقلة

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وشمال سيناء، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 11462 بطاقة رقم قومي، و23588 مُصدرًا مميكنًا.

وقالت الداخلية في بيانٍ لها، اليوم الأحد، إنه استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع فورًا لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 574 بطاقة رقم قومي، و130 مصدرًا مميكنًا.

وأضافت الوزارة: "واصل قطاع الأحوال المدنية الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوى الهمم» وإيفاد مأموريات لـ13 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وكما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ278 مواطنًا ومواطنة".

وتابعت: "بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون بإختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مُصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ355 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد".

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.