ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في أكتوبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، ولأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهم بعض الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.

كما تم ضبط 3 أشخاص، أحدهم مندوب مبيعات بأحد محال بيع الهواتف المحمولة، لقيامهم بسرقة 9 هواتف محمول من داخل الشركة محل عمل أحد المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين سيئى النية (مالكا محلي هواتف محمول) وكذا مبالغ مالية حصيلة بيع المسروقات.