الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسباب طلب كولر التعاقد مع محلل أداء جديد للأهلي

كولر
كولر

تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل سفره إلي مسقط رأسه تقريراً فنياً من بدر رجب المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادي عن اللاعبين الذى يرغب فى تصعيدهم للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لغياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين سواء المحترفين الأجانب أو المنضمين للمنتخب الوطني.

وحدد رجب المدير الفنى عدد من اللاعبين الذى سيتم تصعيدهم فى الفترات القادمة خاصة بعد تألق بعض اللاعبين داخل القطاع أمثال معتز محمد ومحمد زعلوك وسيكون كل من يوسف عفيفى وأحمد خالد كباكا وفارس خالد ويوسف سيد عبدالحفيظ وأحمد عابدين وعبدالله بستانجى ومحمد رأفت بجانب إبراهيم عبدالحكيم وميدو نبيل في أول تجمع للفريق الأول عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 10 أيام.

وكشف مصدر مسئول أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طالب من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي بدعم جهازه بمحلل أداء جديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن كولر أكد للجنة في طلبه الجديد أن الفريق يشارك في أكثر من بطولة مختلفة ومن الصعب الاعتماد فقط على محلل أداء واحد في ظل الفرق المختلفة التي يواجهها الفريق.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق للفترة القادمة

 وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا  مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

 خلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات. وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

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