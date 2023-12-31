الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إسكان النواب": الحوار الوطنى جزء مهم من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة

طارق شكري
طارق شكري

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار الوطني عكس رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر، كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وتعزيز الديمقراطية والتعددية بين مختلف القوى الوطنية تحت مظلة الدولة وبرعايتها.

ونوَّه شكري، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية بضرورة استكمال الحوار الوطني، وهو ما يؤكد حرصه على استكماله  والعزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية في مصر، خصوصًا أن الحوار الوطني أثبت وجوده وكثير من توصياته تم الاستجابة لها.

وأشار وكيل إسكان البرلمان إلى أن الجمهورية الجديدة تسير بمصر بخطى ثابتة نحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديمقراطي ووجود مساحة للجميع، والاهتمام بحقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للجميع، وعلى الرغم من التحديات الهائلة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم أجمع، إلا أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة البناء والتنمية الشاملة، والحوار الوطني جزء من هذه المنظومة، لأنه كاشف بالفعل للتحديات ويبلور رؤية القوى الوطنية في كيفية تجاوز المشاكل المختلفة.

مكاسب الحوار الوطنى

وأوضح  شكري، أن الحوار الوطني ناقش كل القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبمشاركة الجميع، وحقق مكاسب كبيرة وأتاح الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية، وتوفير مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، ولذاك فإن استكماله هو تأسيس على هذا النجاح.

وشدد النائب على أن الحوار الوطني يقوم بجمع المعلومات والأفكار، والتي تستفيد بها الدولة بشكل كبير جدا، فهى جادة في الاستفادة من كافة الخبرات المتنوعة أيا ما كان مذهبها ومدرستها، فالحوار الوطني يستمع للجميع.

واختتم المهندس طارق شكري بالقول، إن حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها بتفعيل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة في اصطفاف وتوحد كل القوى الوطنية أمام مختلف تحديات البلاد.

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