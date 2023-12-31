الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: أندية تركية وسعودية تبدى اهتمامًا بضم محمد الننى

محمد النني
محمد النني

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أن عدة أندية تركية وسعودية، أبدت اهتمامًا بضم محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن نادي طرابزون سبور التركي، أبدى اهتمامًا ملموسًا بضم محمد النني.

وأضاف رومانو، أن هناك المزيد من الأندية التي حرصت على التعاقد مع النجم المصري، من بينهما ناديا بشكتاش وجالطة سراي التركيان، إلى جانب عدد من الأندية السعودية.

انتهاء عقد النني مع أرسنال نهاية الموسم الحالي

ومن المقرر، أن ينتهي عقد النني، مع أرسنال، بنهاية الموسم الحالي، بعد أن مدد اللاعب المصري، عقدًا مع «الجانرز» لمدة موسم واحد.

وسبق للنني، أن خاض تجربة احترافية في الدوري التركي، عندما لعب مع بشكتاش، في موسم (2019-2020) على سبيل الإعارة من أرسنال.

وانضم محمد النني، إلى القائمة النهائية لمنتخب مصر، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي ستنطلق الشهر المقبل.

محمد الننى أرسنال الإنجليزي المنتخب المصري فابريزيو رومانو طرابزون سبور التركي

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