الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في خدمتك.. شروط وكيفية التسجيل في برنامج" أنا متطوع" بمعرض الكتاب 2024

برنامج أنا متطوع
برنامج أنا متطوع

أسابيع قليلة تفصلنا عن أكبر عرس ثقافي سنوي في مصر، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، الذي يعج بملايين الأوعية الثقافية التي تتحدث عن كافة مناحي الحياة، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية، والاستعراضية التي تنظمها وزارة الثقافة كنوع من الترفيه لخدمة رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويُعد المعرض أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك فيه أكثر من 1500 دار نشر من جميع أنحاء العالم.

ولا يخلو معرض القاهرة الدولي من الشباب المتطوعين لخدمة رواد المعرض وإرشادهم لما يريدونه من البحث عن دور النشر والندوات الثقافية وغيرها مما يحتاج إليه الزائر.

فخلال الساعات الماضية، أعلن برنامج أنا متطوع لخدمة معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح أبوابه للتسجيل في البرنامج تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك عبر اللينك الرسمي  لهم عبر حسابه على فيسبوك، على أن تكون أيام العمل 25 يناير حتى يوم 6 فبراير 2024.

شروط الاشتراك في برنامج " أنا متطوع"

وحدد القائمون على برنامج " أنا متطوع" عدد من الشروط منها: أن يتراوح السن ما بين 16 إلى 25 عامًا، إضافة إلى التواصل مع كافة المقبولين بالمرحلة الأولى من الاختيار للخضوع للمقابلات الشخصية.

ومن ضمن الشروط التي حدد المنظمين على البرنامج، أن يلتزم المتطوع بأيام العمل المطلوبة وهي 6 أيام، وأن يكون التسجيل في الاستمارة المتاحة على صفحة المبادرة عبر فيسبوك، أو صفحة المعرض الرسمية.

معرض الكتاب 2024.. إليك التفاصيل الكاملة

خريطة دور النشر المشاركة في معرض الكتاب 2024

وعقب المقابلة الشخصية يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية مع المتطوع وبعدها يتمّ إبلاغه بقبوله من عدمه، بحسب ما صرح به مصطفى عز العربي أحد المسؤولين عن برنامج " أنا متطوع".

رابط التسجيل في برنامج " أنا متطوع" في معرض الكتاب

يمكن للشباب الذين يرغبون في التقديم لبرنامج أنا متطوع، التسجيل غبر الرابط التالي: https://forms.gle/bStZBooGHydR2d2k6

شعار برنامج " انا متطوع"

ويرتدي الشباب المتطوعين لخدمة معرض الكتاب سترة صفراء تحمل شعار "أنا متطوع"، إحدى السمات المميزة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، يعرفها الرواد و يتوجهون إليها ويسألون عن أماكن دور النشر والمكتبات.

تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي 2024

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 2024 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وشخصية المعرض لهذا العام هو عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن،والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

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خريطة دور النشر المشاركة في معرض الكتاب 2024

شروط الاشتراك في برنامج أنا متطوع رابط التسجيل في برنامج أنا متطوع في معرض الكتاب شعار برنامج انا متطوع عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن الكاتب الكبير يعقوب الشاروني معرض الأطفال مملكة النرويج معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة

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معرض الكتاب 2024.. إليك التفاصيل الكاملة

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