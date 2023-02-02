«أنا متطوع».. شباب يروون تفاصيل مشاركتهم في معرض الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، عددًا من المبادرات والبرامج المجتمعية المشاركة في فعاليات المعرض، ومن بينها برنامج «أنا متطوع»، الذي يهدف إلى مساعدة زوار معرض الكتاب، وفي التقرير التالي، يروي عددٌ من المتطوعين تفاصيل مشاركتهم في تلك المبادرة، والدروس المستفادة منها.

تجربة ممتعة

يقول يوسف وليد محمد، طالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة القاهرة، وأحد المشاركين في برنامج «أنا متطوع» بمعرض الكتاب، إنه التحق بالبرنامج من خلال الصفحة الرسمية لهم على موقع «فيسبوك».

وأضاف: «بدأت أتابع الصفحة وعندما علمت بحاجتهم لمتطوعين في معرض الكتاب، تقدمت وسجلت بياناتي، وتم قبولي».

وأوضح أن تجربة برنامج «أنا متطوع» من أمتع التجارب التي مرّ بها وتعلم منها الكثير مثل الالتزام في المواعيد، والتعاون مع فريق العمل، مضيفًا: «تعلمت أيضًا التعامل مع جميع فئات المجتمع سواء مصريين أو أجانب، وكيف نكون وجهة مشرفة لبلدنا مصر».

وعن الدروس المستفادة من البرنامج، قال: «تعلمت أن التعاون هو أهم شيء في الحياة، ولمست ذلك على أرض الواقع من خلال تجربتي في "أنا متطوع" بالإضافة إلى اكتساب العديد من المهارات الجديدة مثل كيفية مساعدة الآخرين».

اكتساب مهارات

من جانبه، قال عبدالرحمن عامر، طالب بالصف الأول بكلية بايوتكنولوجي زراعة بجامعة القاهرة، وأحد المشاركين في «أنا متطوع» إنه منذ 3 سنوات، كان زائرًا للمعرض، وشاهد العديد من الشباب يرتدون زيًا يحمل عبارة «أنا متطوع» لمساعدة زوار المعرض، الأمر الذي دفعه للالتحاق بهذا العمل الجماعي الرائع.

وأوضح أنه تواصل مع البرنامج عبر صفحتهم الرسمية بموقع «فيسبوك»، وقدم بياناته للمشاركة ضمن فعاليات معرض الكتاب 2023، وبالفعل، تم قبوله، مؤكدًا أن هذا العام هو الثاني له في مبادرة «أنا متطوع».

وأضاف عبدالرحمن: «تعلمت من المبادرة كيف أساعد الغير، وكيف أتحدث مع الجمهور دون أي عائق، وتعلمت أيضًا كيف أحل المشاكل وأجد لها حلولًا فورية».

وتابع: «أنا فخور بما وصلت إليه من خلال مشاركتي في المبادرة»، مشيرًا إلى أن مشاركته في المعرض جعلته أكثر وعيًا بالثقافة ودور النشر في مصر.

معرض القاهرة للكتاب

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.