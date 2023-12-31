متوفر.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأسواق

ننشر لكم أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأسواق، حيث يتساءل الكثير من المواطنين، وذلك بعد إعلان موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على ارتفاع أسعار كروت الفكة التي تقدم من أربع شركات للاتصالات العاملة في الأسواق المصرية، بالإضافة إلي تثبيت أسعار كروت شحن الرصيد ودقيقة المحمول.

وفي السطور التالية نستعرض الدستور أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأسواق.

أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأسواق

وفي هذا الإطار، تم تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالزيادة الجديدة في أسعار كروت الفكة بنسبة تصل لنحو 10%، وأيضًا تطبيق الزيادة على جميع كروت الفكة المقدمة من شركات الاتصالات، مع التأكيد على ثبات سعر كروت شحن الرصيد وسعر دقيقة المحمول.

سعر كروت الشحن في مصر

وفي سياق متصل، أوضحت بعص المصادر في إحدى شركات الاتصالات، أن كافة شركات الاتصالات الموجودة في الأسواق المصرية وهي: (فودافون واتصالات ووي وأورانج)، تنتظر موافقة جهاز تنظيم الاتصالات، على جميع طلبات رفع أسعار كروت شحن الرصيد وبعض الخدمات الأخرى، وذلك عقب ارتفاع التكاليف على الشركات، وهذا قد يسبب تآكل هوامش ربحية الشركات مع ارتفاع التضخم.



أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأسواق

وفي هذا الجانب، نعرض لكم الأسعار الجديدة لكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة، كما حددتها شركات الاتصالات المصرية وهي: ( فودافون واتصالات ووي وأورانج)، وبدأ تطبيق الزيادة من يوم الخميس الماضي الموافق 28 ديسمبر 2023، وتأتي الأسعار علي الشكل التالي:

كارت فكة (225 دقيقة) وميجابايت لمدة 1 يوم بمبلغ 6 جنيهات، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (450 دقيقة) وميجابايت لمدة 7 أيام بمبلغ 11.5 جنيه، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (625 دقيقة) وميجابايت لمدة 7 أيام بمبلغ 15.5 جنيه، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (650 دقيقة) وميجابايت لمدة 10 أيام بمبلغ 17.5 جنيه، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (800 دقيقة) وميجابايت لمدة 14 يوما بمبلغ 21.5 جنيه، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (900 دقيقة) وميجابايت لمدة 28 يوما بمبلغ 35 جنيه، ويضاف عليه نحو 10% الزيادة الجديدة.

الجدير بالذكر أنه تم تثبيت أسعار كارت الشحن المصدر لديها بمبلغ 100 عند نفس السعر من الشركة لمزودي الخدمة، للعميل عند مبلغ 105 جنيهات.