انهيار عقار من 3 طوابق بالزيتون.. وقرار من النيابة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بتشكيل لجنة هندسية المحافظة، لفحص أسباب انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق في منطقة الزيتون، واستدعاء مالك العقار وشهود العيان لسماع أقوالهم حول انهيار العقار.

وانهار عقار مكون من 3 طوابق بجوار مبنى سينما الزيتون، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ ودفعت بعدد من الأوناش لرفع الركام.

ويكثف رجال الدفاع المدني جهودهم للبحث عن ناجين، بعدما أخلت قوات الشرطة العقار المجاور للعقار، خشية انهياره.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق،