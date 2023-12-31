باحث في الشأن الروسي لـ"الدستور": اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وموسكو تدعم الدور المصري في البريكس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في بطرسبورج، يوم الاثنين الماضي أن اتفاقية التجارة الحرة بين المجلس ومصر وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، مؤكدا الحرص على التوقيع عليها بأسرع ما يمكن مشيرا إلى أنه جاري العمل على اتفاقية حول التجارة التفضيلية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر.



وفي هذا الشأن قال محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن اتفاقية التجارة بدأن عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في لوكسمبورج في صيف ٢٠٢٣ حيث تم الحديث عن إقامة تجارة حرة بين روسيا ومصر وفق مبدأ الإعفاء الجمركي لكل البضائع المتبادلة بين البلدين.

وأوضح محمود الأفندي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ان اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروآسيوي ومصر ستؤدي إلى الإعفاء الجمركي بين البلدين.

تفاصيل الاتحاد الجمركي الأوروآسيوي مع مصر

وأوضح محمود الأفندي، أن قريبا سيكون اتفاقية تجارة حرة بين مصر وروسيا وبعدها تتوسع التجارة بين الاتحاد الجمركي الأوروبي الآسيوي مع مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستدعم دور مصر في البريكس مع بداية 2024 وروسيا يهما يكون لديها حلفاء تجاريين ضمن مجموعة مجموعة البريكس فهي ليست إتحاد اقتصادي وانما نادي اقتصادي وهذا الاختلاف يميز مجموعة البريكس عن مجموعة السبعة (G7) الأوروبية الأمريكية.

وتابع “روسيا بحاجة إلى شركاء تجاريين داخل مجموعة البريكس ومصر سوف تكون أول دولة بين مجموعة البريكس مع إيران تجارة حره بين البلدين وروسيا بحاجة لمصر ضمن مجموعة البريكس”.

محمود الأفندي: مصر استطاعت أن تكسب الثقة الروسية

وأشار محمود الأفندي إلى أن قرار مصر الحكيم بعدم تطبيق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وامريكا ضد روسيا كان قرار صائب والتزام الحياد استطاعت مصر أن تكسب الثقة الروسية وهذا أمر مهم جدا لذلك عدم تطبيق العقوبات من مصر اعطي قوة كبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وموسكو وزاد نسبة التجارة بينهما في عام 2024 بنسبة 30 - 40% خصوصًا في المواد الزراعية.

وتابع “لذلك القرار الحكيم لمصر لعدم تطبيق العقوبات والتزام الحياد رغم الضغوط الهائلة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصمود أمام كل هذا الضغوطات كسب ثقة روسيا”.

وأوضح الأفندي أن الاستفادة متبادلة بين الطرفين لعلاقات الاقتصادية ولكن اتفاقية التجارة الحرة تزايد من حجم التبادل التجاري بين الطرفين ورجال أعمال بين بلدين يبدأ التبادل بتزايد التجاري نتيجة الإعفاء الجمركي فأصبح المواد القادمة من روسيا لمصر ومن مصر إلي روسيا أصبحوا أكثر منافسة تجارية فؤدي الي أزداد هذا المواد بالسوق بين البلدين وتقوية التجارة بين البلدين.

موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر

وأشار الأفندي إلى أن الاتفاقية بين مصر ولاتحاد الأوروآسيوي قد يتم توقيعها العام القادم قبل اجتماع البريكس ومشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس في (قازان) في صيف 2024 وقد نشهد زيارة قريبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر أو زيارة الرئيس السيسي لموسكو قريبًا من أجل توقيع هذه الاتفاقية.

وأوضح الخبير في الشأن الروسي أن اتفاقية التجارة الحرة تدعم الحضور الروسي المصري في مجموعة البريكس.