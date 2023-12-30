السفير محمد العرابى: الدبلوماسية المصرية نجحت فى الحفاظ على مصالح الوطن وأمنه

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن عام 2024 لن يكون أفضل من العام الحالي، بسبب كثرة الصراعات التي يشهدها العالم.

وأضاف رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "عن قرب مع أمل البخاري" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عام 2023 كان مليئًا بالأحداث والتحالفات الجديدة، التي باتت تهدد السلم والأمن في العالم أجمع.

ونوه السفير محمد العرابي، بأن منطق القوة أصبح السائد على حساب السياسة والدبلوماسية، مشيرًا إلى أن المجلس الدولي أصبح هشًا خاصة في الأزمات الأخيرة التي نشاهدها في العالم.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت في الحفاظ على مصالح الوطن وأمنه، في ظل الصراعات التي تحيط بالدولة المصرية من جميع الجهات.