الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعاون الإسلامى" ترحب بدعوى جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية" ضد إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، مساء السبت، بالدعوة التي قدمتها جمهورية  جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، أن كل ما تقترفه إسرائيل، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريًا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.

 

وطالبت المنظمة من المحكمة، بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت أمس الجمعة دعوى قضائية بحق الكيان الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال، لما وصفته "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

 

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إسرائيل ترد على دعوى لجنوب إفريقيا اتهمتها بالإبادة الجماعية

 

وكشفت المحكمة الدولية، في بيان، عن أن جنوب إفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى إليها تتهم فيها الكيان الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

ويواصل الكيان الإسرائيلي، القصف الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، وسط كارثة إنسانية متفاقمة رغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي ومطالبتها بضرورة وقف إطلاق النار من أجل إدخال المساعدات الإغاثية التي يتعمد الكيان تقييدها في وقت يتصاعد فيه احتمال حدوث مجاعة، أكثر من أي وقت مضى.

 

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 21672 شهيدًا والإصابات إلى 56165 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، 70 بالمائة منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة داخل القطاع.

منظمة التعاون الإسلامي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل الأرض الفلسطينية المحتلة جريمة الإبادة الجماعية غزة

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