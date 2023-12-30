الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: كل رصاصة تقتل طفلًا فى غزة عليها ختم أمريكا

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن كل رصاصة تقتل طفلًا في غزة عليها ختم أمريكا، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية دون أن تعرض على الكونجرس وافقت بشكل طارئ على بيع ذخيرة مدفعية جديدة لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار.

أسامة كمال: الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 مل

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن هذه موافقة جديدة غير التي سبقتها والتي كانت أيضًا بشكل طارئ، موضحًا أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 مل.

كما أشار إلى أن وكالة التعاون الدولي الأمني الدفاعي الأمريكي أصدرت بيانًا تقول فيه إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات ومفجرات عيار 155 مل ورفعت الصفقة من 96.5 مليون دولار إلى 147.5 مليون دولار.

وتابع أن وزير الخارجية الأمريكي قال إن الوضع في حالة طوارئ ونحتاج إلى بيع فوري للحكومة الإسرائيلية، وأن إسرائيل ستستخدم تلك القدرات الزائدة لكي يكون لديها الردع أمام التهديدات الإقليمية وتعزيز دفاعاتها.

أمريكا إسرائيل غزة الحرب في غزة أسامة كمال مساء dmc

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