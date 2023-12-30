"عرس انتخابي".. البابا تواضروس يشيد بالانتخابات الرئاسية ويؤكد دعمه للرئيس السيسي (فيديو)

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته البالغة بالانتخابات الرئاسية التي شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين ونزاهة عالية في العملية الانتخابية، ووصفها بأنها "عرس انتخابي" يعكس الوجه الحقيقي للديمقراطية في مصر.

وقال خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، إن الانتخابات الرئاسية ستدخل التاريخ كمثال للتعبير الحر والمسؤول عن الرأي، وأن الصورة التي أظهرها المصريون في هذه المناسبة تمثل شهادة على نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة البلاد في السنوات الأربع الماضية وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأضاف أن الشعب المصري أعطى الرئيس السيسي ثقته لمواصلة المسيرة في الفترة المقبلة، وأنه يتوقع منه المزيد من العمل والإنجاز، وأنه يتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والشعب.

وأشار قداسة البابا تواضروس، إلى أنه قد يكون هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة أو تحسين في الأداء الحكومي، وأنه يأمل أن يتم التعامل معها بموضوعية وحكمة.