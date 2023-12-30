محافظ الغربية يفتتح مسجد الأمير زهير بسوق اللبن بالمحلة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم مسجد الأمير زهير بسوق اللبن بالمحلة الكبرى، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب أحمد البرلسي عضو مجلس النواب،الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وأدى المحافظ صلاة العشاء بالمسجد مع أهالي المنطقة عقب افتتاحه، مشيدا بدور الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة

حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة بالمشاركة مع الأهالي للتيسير على المواطنين

وأشار إلى حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة بالمشاركة مع الأهالي للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة.

كما استمع محافظ الغربية والحضور لفاصل من الإبتهالات والمدائح النبوية.

مسجد الأمير زهير يعد من المساجد الاثرية فقد تم تأسيسه عام 826 هجريا

وأوضح الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف بالغربية أن مسجد الأمير زهير يعد من المساجد الأثرية فقد تم تأسيسه عام 826 هجريا ويقع على مساحة 800 متر وهو مكون من طابقين وتم تصميمه بتكلفة تبلغ 13 مليون جنيه وتم ترميمه من خلال المشاركة المجتمعية.

محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس مركز ومدينة طنطا استعدادا لأعياد الميلاد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد من خلال استعدادات مكثفة بكافة الشوارع والميادين وفي محيط الكنائس، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تفقد فيها المحافظ محيط كنائس حي أول وثان ومركز طنطا (مطرانية طنطا وتوابعها، كنيسة مارجرحس، الكنيسة الإنجيلية نهضة القداس للانجليين، كنيسة سيدة البشارة بطريقية الكاثوليك، كنيسة القداس بطرس والقديس حنا، كنيسة ماري جرجس الإنجيلية، كنيسة الشهيدة دميانه والقديس الأنبا بيشوى، كنيسة الشهيد الشهيد أبو سيفين والأمير تادرس، كنيسة الملاك ميخائيل، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمحلة مرحوم، كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بسبرباي).

وأشار رحمي إلى أن الشوارع تتزين بمحافظة الغربية استعدادا لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال العام الميلادي وعيد الميلاد المجيد.

وأضاف محافظ الغربية أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.