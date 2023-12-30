غدًا.. انطلاق امتحانات صفوف النقل الثانوي للقسمين العلمي والأدبي بكفر الشيخ

تنطلق غدًا الأحد بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، حيث تبدأ الامتحانات في ‏اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أن تعقد ‏الامتحانات من الأحد 31 ديسمبر 2023م إلى الأربعاء 10 يناير 2024م.‏

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي غدًا الامتحان في مادتي البلاغة والمنطق، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي البلاغة والهندسة، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الحديث والفلسفة، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الحديث، والتفاضل وحساب المثلثات.‏

انتهاء استعدادات الامتحانات

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن المنطقة أنهت استعداداتها ‏لامتحانات النقل الثانوي، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.‏

وأضاف، أنه قد تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

يذكر أنه كان من المقرر انطلاق امتحانات النقل الثانوي في يوم السبت 30 ديسمبر 2023م، ولكن تم ترحيل مواد هذا اليوم بعد انتهاء جدول الامتحان لتؤدى في يوم الأربعاء 10 يناير 2024م، وذلك بعد قرار السيد اللواء محافظ كفر الشيخ بتعطيل الدراسة في يوم الخميس الماضي 28 ديسمبر2023م لسوء الأحوال الجوية، مما ترتب عليه ترحيل مواد اليوم الختامي للنقل الابتدائي والإعدادي ليوم السبت 30 ديسمبر 2023م.