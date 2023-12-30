تحذيرات في "كاليفورنيا" بسبب توقعات بحدوث أمواج كبيرة شديدة الخطورة

أقدمت السلطات في مقاطعة فينتورا، على بناء حواجز الطوارئ بعد أن أرسلت موجة مارقة يوم الخميس ثمانية أشخاص إلى المستشفى، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن جولة أخرى من ظروف الأمواج الخطيرة للغاية ستعود يوم السبت إلى ساحل كاليفورنيا الذي تعرض بالفعل لأمواج قوية بسبب عواصف المحيط الهادئ.

وأقامت السلطات يوم الجمعة حواجز طوارئ كبيرة في منطقة بيربونت بمدينة فينتورا بجنوب كاليفورنيا، حيث ضربت موجة مارقة المتفرجين والمركبات يوم الخميس عندما اجتاحت الشاطئ وتدفقت إلى أحد الأحياء.

جرى نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات بعد حادثة بيربونت، وفقًا لسلطات مقاطعة فينتورا، التي أغلقت الشواطئ والأرصفة والموانئ حتى 31 ديسمبر.

واجتاحت أمواج مماثلة شواطئ في أماكن أخرى على ساحل كاليفورنيا يوم الخميس، مما أدى إلى إغراق مواقف السيارات والشوارع وإصدار تحذيرات بإخلاء المناطق المنخفضة.

وقال كاريس كوتيفان، أحد سكان فنتورا منذ تسع سنوات، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد كانت لدينا مياه في الممر مرة من قبل، ولكن لم يحدث مثل هذا أبدًا".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في منطقة لوس أنجلوس أن الأعاصير القوية فوق مياه شمال المحيط الهادئ كانت ترسل أمواجًا يبلغ ارتفاعها 12-17 قدمًا، مما يخلق "طاقة أمواج هائلة عبر المياه الساحلية".

وفي بعض النقاط على طول كاليفورنيا، كان من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج المتكسرة إلى 25 قدمًا، وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن ارتفاع المد والجزر يزيد من خطر حدوث المزيد من الفيضانات الساحلية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية: "بشكل عام، من المتوقع أن يكون هذا حدثًا استثنائيًا بسبب ارتفاع الأمواج وفيضانات ساحلية لم تحدث منذ سنوات عديدة". “خذ الحيطة والحذر واستمع لتوجيهات السلطات المحلية ورجال الإنقاذ. لا تدير ظهرك أبدًا إلى الماء أبدًا، فمن المحتمل أن تحدث موجات مدمرة ومهددة للحياة".