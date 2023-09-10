الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العاصفة الاستوائية "جوفا" تهدد كاليفورنيا بكوارث شاطئية مخيفة

العاصفة الاستوائية
العاصفة الاستوائية

حذرت تقارير أمريكية من الأثار الناتجة عن العاصفة الاستوائية التي تنتظرها كاليفورنيا خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الأمواج الناتجة عن العاصفة الاستوائية جوفا، ستتسبب في ظروف شاطئية "تهدد الحياة" على طول أجزاء من ساحل كاليفورنيا والساحل الغربي للمكسيك حتى يوم الاثنين، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية والمركز الأمريكي للأعاصير  .

وقال المركز الأمريكي للأعاصير في تحذير إنه اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، كانت جوفا، التي ضعفت وتحولت إلى عاصفة مدارية فوق شرق المحيط الهادئ، تتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة حوالي 5 ميل في الساعة مع أقصى سرعة للرياح تقترب من 40 ميلاً في الساعة .

ظروف محيطية خطيرة

ومن المتوقع أن يضعف جوفا ليتحول إلى إعصار ما بعد مداري بحلول ليلة الأحد، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير. وعلى الرغم من ذلك، تواصل جوفا التسبب في ظروف محيطية خطيرة في أجزاء من جنوب كاليفورنيا.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أن "هذه الأمواج من المرجح أن تتسبب في أمواج تهدد الحياة وتعطل الظروف الحالية حتى يوم الاثنين"، قائلاً: “يرجى استشارة المنتجات من مكتب الطقس المحلي الخاص بك”.

إعصار إداليا يدمر فلوريدا

وفي نهاية الشهر الماضي، تسببت العاصفة إداليا في تدمير عدد من المناطق الهامة في ولاية فلوريدا.

وقبل وصولها، قالت السلطات الأمريكية، إن ولاية فلوريدا تستعد لتأثير كبير خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية إداليا بسرعة لتتحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة وتستهدف ساحل الخليج، مما يهدد بحدوث عواصف رعدية ورياح شديدة.

حث رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا سكان الولاية المقيمين في المناطق المنخفضة على تنفيذ أوامر الاحتماء باللجوء إلى المناطق المرتفعة، محذرا من أن اشتداد العاصفة ربما يتسبب في فيضانات تهدد الأرواح.

وقال ديسانتيس في إفادة صحفية، "إن أُمرتم بالإجلاء، فعليكم فعل ذلك الآن".

وأضاف أن أوامر الإجلاء صدرت في 22 مقاطعة وتم فتح أكثر من 20 ملجأ للطوارئ.

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