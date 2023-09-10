"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال.. الحرارة تعود لطبيعتها الثلاثاء

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة خاصة مع قرب عاصفة دانيال من السواحل المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن السواحل الليبية اليوم تأثرت بالعاصفة دانيال من أمطار شديدة ورياح قوية وصلت لحد السيول.

وأضافت، أن العاصفة دانيال عبارة عن منخفض جوي يكتسب الطاقة الخاصة من البحر المتوسط، متوقعة أن يدخل خلال الساعات المقبلة لمصر.

وأشارت إلى أن مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال ولكن بصورة أقل حدة من التي نراها خلال الأيام الحالية في ليبيا، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

ولفتت إلى أن ذلك سيبدأ بوجود حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية من محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي وكذلك سيوة والواحات البحرية.

وتابعت:" درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية بداية من الثلاثاء القادم، وأمطار على السواحل الشمالية، وأمطار علي السواحل الشمالية غداً مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة".

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