الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اعتقال رجل فى كاليفورنيا للاشتباه بقتله محتجا يهوديا "بالخطأ"

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلًا في مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، أمس الخميس، للاشتباه بقتله، عن طريق الخطأ، لرجل يهودي سقط على الأرض خلال شجار في احتجاجات مؤيدة لإسرائيل، وأخرى مؤيدة للفلسطينيين، في وقت سابق هذا الشهر.

وتوفي بول كيسلر (69 عامًا) جراء تعرضه لإصابة رضية جسيمة في رأسه بعد يوم من سقوطه وارتطام رأسه بالأرض في احتجاجات، في الخامس من نوفمبر، في "ثاوزند أوكس" التي تقع على بعد 55 كيلومترًا إلى الغرب من لوس أنجليس.

وقطع طبيب فحص كيسلر بأن الوفاة ناجمة عن القتل.

واعتقلت قوات من مكتب قائد شرطة مقاطعة فينتورا، أمس الخميس، لؤي الناجي (50 عامًا) في منزله في موربارك للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد، واحتجُز في أحد سجون المقاطعة.

وقال مكتب المدعي العام بالمقاطعة، إنه تلقى نتائج تحقيق قوة الشرطة في وفاة كيسلر، ويتوقع إعلان قرار الاتهام لاحقًا، اليوم الخميس.

وذكر قائد الشرطة جيم فرايهوف، الأسبوع الماضي، أن الناجي، المشتبه فيه في ذلك الوقت قبل الإعلان عن اسمه، اتصل بخط الطوارئ 911 للإبلاغ عن سقوط كيسلر، وانتظر في موقع الحادث للإجابة عن أسئلة المحققين.

وأضاف فرايهوف أن "كيسلر" كان واعيًا عند نقله إلى المستشفى لمعالجة إصابته، وتحدث مع المحققين وهو هناك.

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