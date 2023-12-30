الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قصف أوكرانى على مدينة حدودية روسية يقتل 14 شخصا ويجرح 108 آخرين

قصف
قصف

اتهم المسؤولون الروس كييف بتنفيذ الهجمات، التي تأتي بعد قصف جوي استمر 18 ساعة عبر أوكرانيا أدى إلى مقتل 39 مدنيًا.

وقد نفذت أوكرانيا سلسلة من الضربات القاتلة على مدينة "بيلجورود" الحدودية الروسية، غداة قصف جوي استمر 18 ساعة عبر أوكرانيا أدى إلى مقتل 39 مدنيا على الأقل، وفق الجارديان. 

وقال مسئولون روس إن القصف الذي وقع وسط بيلجورود يوم السبت أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 108 آخرين.

وأظهرت لقطات للمدينة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية سيارات محترقة ودخانا أسود يتصاعد من المباني المتضررة. أصابت إحدى الضربات منطقة قريبة من حلبة للتزلج على الجليد مركزية.

وتقع بيلجورود على بعد ما يزيد قليلًا على نصف ساعة بالسيارة من الحدود مع أوكرانيا، مما يجعلها محطة حيوية لخطوط الإمداد الروسية. وتشهد المدينة منذ أشهر قصفًا مكثفًا وهجمات بطائرات بدون طيار ألقت السلطات باللوم فيها على أوكرانيا.

txt

القاهرة الإخبارية: قصف روسى على مواقع عسكرية أوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسئولون روس بإسقاط 32 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق موسكو وبريانسك وأوريول وكورسك، وأفادوا أيضًا بأن القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل شخصين آخرين في روسيا. توفي رجل وأصيب أربعة أشخاص آخرين عندما أصاب صاروخ منزلًا خاصًا في منطقة بيلجورود في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما قُتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في حادث منفصل في منطقة بريانسك.

وقال الكرملين إنه تم إطلاع فلاديمير بوتين على الضربة على بيلجورود. وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي أصدر تعليماته لوزير الصحة بالسفر إلى بيلجورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن كييف استخدمت صواريخ أولخا الأوكرانية وصواريخ مصاصي الدماء التشيكية الصنع المزودة برؤوس حربية عنقودية خلال هجومها على بيلجورود، وأضاف البيان أن “نظام كييف الذي ارتكب هذه الجريمة يحاول صرف الانتباه عن الهزائم على الجبهة ويريد أيضا استفزازنا”.

ولم تعترف أوكرانيا بشن أي ضربات يوم السبت ونادرا ما تعلق على الهجمات على الأراضي الروسية. وإذا تم تأكيد العدد، فستكون الضربة واحدة من أكثر الضربات دموية في البلاد خلال الحرب حتى الآن.

 

 

 

أصوات قصف أوكرانيا روسيا كييف موسكو

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة