قصف أوكرانى على مدينة حدودية روسية يقتل 14 شخصا ويجرح 108 آخرين

اتهم المسؤولون الروس كييف بتنفيذ الهجمات، التي تأتي بعد قصف جوي استمر 18 ساعة عبر أوكرانيا أدى إلى مقتل 39 مدنيًا.

وقد نفذت أوكرانيا سلسلة من الضربات القاتلة على مدينة "بيلجورود" الحدودية الروسية، غداة قصف جوي استمر 18 ساعة عبر أوكرانيا أدى إلى مقتل 39 مدنيا على الأقل، وفق الجارديان.

وقال مسئولون روس إن القصف الذي وقع وسط بيلجورود يوم السبت أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 108 آخرين.

وأظهرت لقطات للمدينة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية سيارات محترقة ودخانا أسود يتصاعد من المباني المتضررة. أصابت إحدى الضربات منطقة قريبة من حلبة للتزلج على الجليد مركزية.

وتقع بيلجورود على بعد ما يزيد قليلًا على نصف ساعة بالسيارة من الحدود مع أوكرانيا، مما يجعلها محطة حيوية لخطوط الإمداد الروسية. وتشهد المدينة منذ أشهر قصفًا مكثفًا وهجمات بطائرات بدون طيار ألقت السلطات باللوم فيها على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسئولون روس بإسقاط 32 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق موسكو وبريانسك وأوريول وكورسك، وأفادوا أيضًا بأن القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل شخصين آخرين في روسيا. توفي رجل وأصيب أربعة أشخاص آخرين عندما أصاب صاروخ منزلًا خاصًا في منطقة بيلجورود في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما قُتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في حادث منفصل في منطقة بريانسك.

وقال الكرملين إنه تم إطلاع فلاديمير بوتين على الضربة على بيلجورود. وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي أصدر تعليماته لوزير الصحة بالسفر إلى بيلجورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن كييف استخدمت صواريخ أولخا الأوكرانية وصواريخ مصاصي الدماء التشيكية الصنع المزودة برؤوس حربية عنقودية خلال هجومها على بيلجورود، وأضاف البيان أن “نظام كييف الذي ارتكب هذه الجريمة يحاول صرف الانتباه عن الهزائم على الجبهة ويريد أيضا استفزازنا”.

ولم تعترف أوكرانيا بشن أي ضربات يوم السبت ونادرا ما تعلق على الهجمات على الأراضي الروسية. وإذا تم تأكيد العدد، فستكون الضربة واحدة من أكثر الضربات دموية في البلاد خلال الحرب حتى الآن.