الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع رأي: أغلبية الشعب البريطاني يعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي "كان سيئًا"

بريطانيا والاتحاد
بريطانيا والاتحاد الاوروبي

تعتقد أغلبية واضحة من الشعب البريطاني الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان سيئًا بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة، وأدى إلى ارتفاع الأسعار في المتاجر، وأعاق محاولات الحكومة للسيطرة على الهجرة، وفقًا لاستطلاع تاريخي أجرته مؤسسة أوبينيوم بمناسبة الذكرى الثالثة لاستقلال المملكة المتحدة بشكل كامل، الخروج من السوق الموحدة والاتحادات الجمركية للاتحاد الأوروبي.

ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2000 ناخب في المملكة المتحدة أيضًا أعدادًا منخفضة بشكل لافت للنظر من الأشخاص الذين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مفيدًا لهم أو للبلاد، وفق الجارديان البريطانية. 

يعتقد واحد فقط من كل 10 أشخاص 10% أن مغادرة الاتحاد الأوروبي قد ساعد في وضعهم المالي الشخصي، مقابل 35% يقولون إن ذلك كان سيئًا لأموالهم، بينما يقول 9%  فقط أنه كان مفيدًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية مقابل 47% يقولون لقد كان له تأثير سلبي.

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ومن المشؤوم بالنسبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وادعى أنه سيكون مفيدًا اقتصاديًا للجمهور، أن 7% فقط من الناس يعتقدون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ساعدت في إبقاء الأسعار منخفضة في المتاجر البريطانية، مقابل 63% يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان عاملًا في ذلك. - تأجيج التضخم وأزمة غلاء المعيشة.

ويشير الاستطلاع، إلى أنه بعد مرور سبع سنوات ونصف على الاستفتاء وثلاث سنوات على لحظة خروج المملكة المتحدة أخيرا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بعد الفترة الانتقالية، يعتبر الجمهور البريطاني الآن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة فشل. يعتقد 22٪ فقط من الناخبين أن ذلك كان مفيدًا للمملكة المتحدة بشكل عام.

وعدت حملة التصويت بالمغادرة بقيادة بوريس جونسون ومايكل جوف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعزز الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى إعادة 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية والسماح للحكومة باستعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة.

 

بريطانيا الاتحاد الأوروبي أشخاص شعب اقتصاد

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