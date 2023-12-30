الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصاد "المتحدة" 2023| كبار الإعلاميين يلمعون على الشاشات.. وضخ دماء جديدة

المتحدة
المتحدة

منذ بدء هذا العام 2023، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البحث عن عودة أسماء كبيرة للشاشات من جديد، خاصة الذين لهم قاعدة جماهرية عريضة، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة بإظهار إعلاميين شباب جُدد في المجال، ما أتاح فرصة لظهور العديد من المواهب الشابة.

ويرصد "الدستور" الإعلاميين الذين لمعوا عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي جاء على رأسهم الإعلامي الكبير محمود سعد.

محمود سعد

عاد الإعلامي محمود سعد، إلى شاشة قنوات ومنصة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك من خلال برنامج "سولد أويت"،  بالإضافة إلى برنامج "ونحكى كمان" من برنامج sold out.

وتقدم فقرة "ونحكي كمان"، قصصًا حول الشخصيات والمعابد والأماكن الأثرية داخل وخارج مصر من تاريخ الأماكن والعادات والصناعات الشعبية والأكلات المحلية، كما تقدم حلقات أيضًا عن قصص النجاح الملهمة من كل مكان يزوره الإعلامي محمود سعد.

عودة الإعلامية قصواء

طوّرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في برنامج "المساء مع قصواء"، حتي إنه عاد للجمهور في ثوبه الجديد في منتصف شهر أكتوبر الماضي، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور.

 

الإعلامي خالد أبوبكر وبرنامج "كل يوم"

عاد الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج برئاسة تحريره، على قناة "أون" إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليقدم برنامج "كل يوم" في تمام الساعة التاسعة مساء.

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الإعلامية سارة حازم

كانت الإعلامية سارة حازم من ضمن الشباب الذين شجعتهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لتقديم برنامج جديد وتجربة ناجحة عبر شاشة أون، حمل اسم برنامج "كل الزوايا"، الذي لاقى إشادات واسعة.

برنامج الكلاسيكو

في شهر أبريل من العام الماضي، أعلنت قناة دى إم سى، عن البرنامج الرياضى "الكلاسيكو"، الذى يتناول كل ما يهم القضايا الرياضية، وتقدمه الإعلامية سهام صالح، لتسير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على خطاها التي بدأت في تنفذيها على مدار عام كامل من ضخ دماء جديد للجمهور من الشباب.

حصاد المتحدة 2023 كبار الإعلاميين يلمعون على الشاشات وضخ دماء جديدة حصاد المتحدة 2023 كبار الإعلاميين يلمعون على الشاشات وضخ دماء جديدة محمود سعد عودة الإعلامية قصواء الإعلامي خالد أبو بكر وبرنامج كل يوم

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