السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمناسبة العام الجديد.. حوار خاص لقداسة البابا تواضروس الثاني "في المساء مع قصواء"

جريدة الدستور

تجري الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، حوارًا خاصًا على مدار يومي السبت والأحد، مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد.

قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى حواره يتحدث في كل الملفات والقضايا التي تشغل بال الإخوة الأقباط خلال الفترة الأخيرة كما يتوقف أمام التحديات الإقليمية والعالمية والمحلية، ويتحدث عن ملفات الأحوال الشخصية مؤخرًا وتشريعاتها المنتظر عرضها علي البرلمان، وأيضًا موقفه من الرأي الأخر والانتقادات من آن لآخر.

يتحدث أيضًا عن موقف الكنيسة القبطية من العمل السياسي والرفض القاطع لكوتة الأقباط  بالعمل البرلماني مع التطرق لنشأته العلمية تاريخه الكنسي.

الحوار يذاع الجزء الأول منه يوم السبت 30 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة مساءً على أن يعاد صباح الأحد فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، فيما يذاع الجزء الثاني تمام الساعة التاسعة مساء الأحد 31 ديسمبر 2023 علي أن يعاد في تمام الساعة الثامنة من صباح الإثنين 1 يناير 2024.

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