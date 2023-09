ببرنامج جديد.. الإعلامى محمود سعد يقترب من الانضمام لقنوات "cbc" قريبًا

9/24/2023 11:55:16 AM

يستعد الإعلامي محمود سعد للانضمام لشاشة قنوات cbc خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم "الدستور" أن محمود سعد في طريقه لتقديم برنامج جديد عبر شاشة CBC، وذلك عقب انتقال برنامج "معكم منى الشاذلي" إلى شبكة قنوات ON.

وأكد مصدر لـ"الدستور" أن هناك مفاضلة حالياً بين تقديم موسم جديد من برنامج "باب الخلق"، الذي قدمه الإعلامي محمود سعد على مدار سنوات عدة، وحقق نجاحًا كبيرًا، وبين تقديم برنامج جديد ومختلف بفورمات جديدة تمامًا.

يأتي ذلك فى إطار خطة التطوير البرامجي التى تنفذها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الوقت الحالى، والتي شهدت عودة عدد من الإعلاميين إلى الساحة من جديد، ومنهم أسامة كمال الذي بدأ في تقديم حلقات برنامج مساء dmc.

آخر برامج محمود سعد

يذكر أن الإعلامي محمود سعد كان قد قدم خلال خلال الفترة الماضية برنامج sold out، على منصة watch it الإلكترونية، والبرنامج هو عبارة عن 3 نسخ منه، والنسخة الأولى من برنامج sold out ستكون بعنوان sold out interviews، وهي جلسات حوارية يديرها ويقدمها الإعلامي محمود سعد مع نجوم الوسط الفني بحضور الجماهير في الاستديو.



أما النسخة الثانية من برنامج sold out، فتأتي بعنوان sold out music، وسيقدم خلالها عدد من المطربين وأبرز الفرق الغنائية حفلات على مدار الحلقات، وأيضًا بحضور الجمهور في الاستديو، والنسخة الثالثة من البرنامج ستكون بعنوان sold out comedy، والتي يتم يقدم خلالها مشاهير السوشيال ميديا فقرات ستاند أب كوميدي ومواهب كوميدية.

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروضًا ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطويرالعروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار، وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

ويتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى، ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح، ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء. ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء.

يذكر أن الإعلامي محمود سعد كان قد قدم برنامج "باب الخلق" لمدة 4 سنوات على شاشة النهار، واستمر في تقديمه لمدة عام بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى عاد مرة أخرى إلى قناة النهار.