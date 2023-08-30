أحمد أمين فى "SOLD OUT": زوجتى تحملتنى كثيرًا.. وكنت مديرها فى العمل

قال الفنان أحمد أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج «SOLD OUT» على منصة "WATCH IT" في ضيافة الإعلامي محمود سعد، إنه سعيد بالتواجد معه في الحلقة بعد سنوات طويلة من العمل، مؤكدًا أنه شاهد الحلقات السابقة من البرنامج ويتابعها.

وكانت بداية الحلقة كوميدية حين دخل الثنائي "أمين وسعد" إلى المسرح وسط تحية من الجمهور، فقال أمين للإعلامي محمود سعد "ده الكرسي بتاعك.. أنا عارف شوفت الحلقات اللي فاتت"؛ ليرد عليه محمود سعد "يعني أقعد ولا أروح".

بدايات أحمد أمين

وتحدث أحمد أمين عن بدايته وعن علاقته بزوجته بعد سؤال محمود سعد له عن اختفائها عن الساحة؛ ليؤكد أنه هو من قصد ذلك لكنه بدأ في سرد بداية قصتهما معًا، مؤكدًا أنها تحملت الكثير خلال رحلة صعوده، فقال أحمد أمين إنه كان مديرها حين كان يعمل رئيسًا لتحرير مجلة "باسم للأطفال" وكانت تعمل "مُلَوِنَة" في المجلة وتعرف عليها حتى تزوجا وبعد فترة تركت العمل للزواج، وبعدها أغلقت المجلة ولم يكن أمامه إلا التواجد في المنزل.

وتابع أحمد أمين أنه مكث في المنزل بلا عمل ما يقرب من عامين، ووضع مكتبًا خشبيًا خلف باب الشقة لعدم وجود مساحة في الشقة وقرر أن يكون مكتبه الذي سيكون الانطلاقة له وبدأ في التفكير في المستقبل، وكان كل من يمر بالشقة "لازم يعدي على مكتب بابا" وقسم مكافأة نهاية خدمة 10 سنوات عمل على ما يقرب من عام ونصف حتى يستطيع أن يعيش هو وأسرته.

وأضاف: "زوجتي تحملت معي الكثير خلال تلك الفترة الصعبة حتى خرجنا من تلك الأزمة" موجهًا لها التحية، حيث إنها تواجدت مع الجمهور على المسرح الذي يتم تصوير الحلقات فيه وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حرص على حضور الحلقة.