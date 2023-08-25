مهرجان العلمين.. محمد حلمى وعلاء الشيخ فى حلقة جديدة من "سولد أوت"

أقيمت مساء الجمعة، على مسرح العلمين الكبير بمدينة العلمين الجديدة فعاليات حفل المضحكين الشباب الاستاند آب كوميدي محمد حملي وعلاء الشيخ وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج سولد أوت الذي يعرض على منصة “واتش إت” حيث حرص القائمون على مهرجان العلمين على تواجدهم ضمن الفعاليات التي حققت نجاحًا كبيرًا.

محمد حلمي

مهرجان العلمين الجديدة

وأدخل الثنائي “حلمي والشيخ” الجمهور في نوبة من الضحك من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية التي تقدم بطريقة ساخرة من خلال المواقف في المنازل المصرية والتعامل مع الأطفال وغيرها من المواقف.

محمد حلمي

محمد حلمي

حلقة سولد أوت بالعلمين الجديدة

ومن المقرر أن تعرض الحلقة خلال الأيام القادمة ضمن المشروع الترفيهي الأضخم “سولد أوت” عبر منصة واتش إت الرقمية بعد أن حققت الحلقات السابقة نجاحا كبيرا على مدار الأسابيع الماضية.

محمد حلمي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، اليوم الجمعة، فعاليات بطولة التجديف، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري جاء ذلك بحضور كل من الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وحيد خطاب مدير مركز المعلومات بالمديرية حيث تقام تلك الفعاليات على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

محمد حلمي

أقيمت مساء أمس الخميس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التى تحمل عنوان “60 سنة دراما”، فى مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع الدراما المصرية، وبمتابعة ضخمة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، واحتفاء كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تقدم بالحفل إلى صدارة قوائم “الترند” لساعات وتم الإعلان عن عدد كبير من التكريمات والجوائز التي منحتها لجنة التحكيم للفائزين بالإضافة إلى جوائز منحت عن طريق تصويت الجمهور.