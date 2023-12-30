الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصري للتأمين" ينظم ورشة العمل الخاصة بالتأمين المستدام والطاقة المتجددة

الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل بعنوان التأمين المستدام والطاقة المتجددة، استكمالًا للتعاون المثمر بين الشركة الأفريقية لإعادة التأمين Africa Re والاتحاد المصرى للتأمين من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل برعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، بهدف دعم وتطوير سوق التأمين المصرى، فقد تم عقد ورشة عمل تحت عنوان "التأمين المستدام والطاقة المتجددة"، يوم الخميس 28 ديسمبر2023، وبحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى ومن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام علاء الزهيرى – رئيس الاتحاد المصرى للتأمين- بإلقاء كلمة الترحيب الحضور موجهًا الشكر للشركة الأفريقية لإعادة التأمين على حرصها على دعم السوق المصرى، من خلال رعاية مثل هذه الورش التدريبية التي تهدف إلى صقل خبرات العاملين بالسوق المصرى وإطلاعهم على أحدث المستجدات في سوق التأمين. وأشار سيادته إلى ان هذه الورشة هي ورشة تفاعلية ودعى  الحضور إلى التفاعل الإيجابى مع  المحاضرين من خلال إلقاء الأسئلة لتحقيق الاستفادة المنشودة من تلك الورشة مشيرًا إلى أن التأمين المستدام هو أحد الموضوعات الحيوية التى فرضت نفسها بقوة على المشهد العالمى وهو ما دفع الاتحاد إلى إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام حتى يكون سوق التأمين المصرى مواكبًا للمستجدات العالمية.

وقد قام بتوجيه الشكر لجمال صقر ولجميع قيادات الشركة الأفريقية لإعادة التأمين وكذلك توجيه الشكر للسادة المحاضرين على الجهد المبذول من سيادتهم في إعداد المادة العلمية الخاصة بهذه الورشة، واختتم الزهيري كلمته مهنئًا الجميع بقرب بداية العام الميلادى الجديد متمنيًا أن يكون عام سعيد للجميع ولمصر.

قام جمال صقر – المدير الاقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط – بالترحيب بالحضور وبتوجيه الشكر لعلاء الزهيرى والدكتورطارق سيف -أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين- على حرصهم على إستمرار التعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ومؤكدًا على أن الهدف من مثل هذه الورش هو تنمية وتطوير الكوادر البشرية بالسوق المصرى والذى يعد أحد أهم الأسواق لشركة أفريكا رى مشيرًا إلى ان شركة أفريكا رى تمتلك 7 مقرات دائمة في 7 دول مختلفة وأن مصر هي واحدة من هذه الدول وهو ما يعكس تقدير شركة أفريكا رى للسوق المصرى.

وأشار إلى أن موضوع الورشة اليوم حول التأمين المستدام والطاقة المتجددة هو أحد الموضوعات الهامة التي تقع في قلب توجهات الدولة المصرية وأكبر دليل على ذلك هو حرص مصر على استضافة مؤتمر المناخ COP 27 في العام الماضى.

الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصرى للتأمين خلال المارثون المصري للتأمين المصري للتأمين مصر

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